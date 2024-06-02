Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала они обыграли немецко-белорусский дуэт Тамара Корпач/Лидия Морозова — 6:4, 6:2.
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Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Российский дуэт реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%), допустил две двойные ошибки и выполнил четыре подачи навылет. Корпач/Морозова допустили три двойные ошибки, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали два эйса.
Россиянки в следующем раунде Открытого чемпионата Франции сыграют с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик. В случае победы над парой из США Потапова и Сизикова в 1/8 финала сыграют с Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чань Хаочин.
- 2 июня 2024
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