Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала они обыграли немецко-белорусский дуэт Тамара Корпач/Лидия Морозова — 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
А. Потапова Я. Сизикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Тамара Корпач
Германия
Тамара Корпач
Лидия Морозова
Беларусь
Лидия Морозова
Т. Корпач Л. Морозова

Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Российский дуэт реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%), допустил две двойные ошибки и выполнил четыре подачи навылет. Корпач/Морозова допустили три двойные ошибки, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали два эйса.

Россиянки в следующем раунде Открытого чемпионата Франции сыграют с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик. В случае победы над парой из США Потапова и Сизикова в 1/8 финала сыграют с Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чань Хаочин.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024, парный разряд (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024, парный разряд (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android