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«Мы вернёмся более сильными». Музетти — о матче с Новаком Джоковичем

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP) прокомментировал свой матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024 против сербского теннисиста первой ракетки мира Новака Джоковича

«Какой опыт!!! Всегда урок, когда играешь против Новака Джоковича. Мы вернёмся более сильными. Спасибо всем за поддержку», — написал Музетти в социальных сетях.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Игра запланирована на понедельник, 3 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.