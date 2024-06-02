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Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024

Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва пробились в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они обыграли дуэт Нао Хибино (Япония)/ Катажина Кава (Польша) со счётом 6:4, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
Н. Хибино К. Кава
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. На счету российского дуэта две подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных и две двойные ошибки. Хибино и Кава не сделали ни одного эйса, реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных и допустили три двойные ошибки.

Россиянки в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграют с американо-норвежской парой Ингрид Нил/Ульрикке Эйкери.

Напомним, ранее в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» вышли Анастасия Потапова и Яна Сизикова. Россиянка Александра Панова пробилась в 1/8 финала в дуэте с мексиканкой Джулианой Олмос.

Турнирная сетка парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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Новости. Теннис
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