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Циципас стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» — 2024

Циципас стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче 1/8 финала Циципас (9) со счётом 3:6, 7:6, 6:2, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира 23-летнего итальянца Маттео Арнальди.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 13:55 МСК
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 2 2
3 		7 7 6 6
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 21. На счету Арнальди семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде греческий теннисист сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альссим — Карлос Алькарас.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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