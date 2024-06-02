Циципас стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» — 2024

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024.
В матче 1/8 финала Циципас (9) со счётом 3:6, 7:6, 6:2, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира 23-летнего итальянца Маттео Арнальди.
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Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 21. На счету Арнальди семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде греческий теннисист сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альссим — Карлос Алькарас.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.
- 2 июня 2024
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