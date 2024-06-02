Видеообзор победы Новака Джоковича над Музетти на «Ролан Гаррос» в пяти сетах

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 2 июня, сумел пробиться в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче четвёртого круга Джокович со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0 обыграл итальянца Лоренцо Музетти, занимающего 30-е место в рейтинге ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Джокович – Музетти.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Встречи Джоковича и Музетти продолжалась 4 часа 32 минуты. За это время Джокович сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Музетти один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.