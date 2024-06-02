Видеообзор победы Новака Джоковича над Музетти на «Ролан Гаррос» в пяти сетах
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 2 июня, сумел пробиться в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче четвёртого круга Джокович со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0 обыграл итальянца Лоренцо Музетти, занимающего 30-е место в рейтинге ATP.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Джокович – Музетти.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).
Встречи Джоковича и Музетти продолжалась 4 часа 32 минуты. За это время Джокович сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Музетти один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 23:40 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
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|6
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|7 8
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30
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Комментарии
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