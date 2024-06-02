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Потапова — о поражении от Свёнтек: сегодня произошёл взрыв, организм дал сбой

Потапова — о поражении от Свёнтек: сегодня произошёл взрыв, организм дал сбой
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Россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA) прокомментировала разгромное поражение от первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу представительницы Польши.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«На самом деле было абсолютно ожидаемо. Последние пару дней, к сожалению, я чувствовала себя не очень физически и ментально. Вчера я опять просидела весь день на кортах, не восстановилась и не потренировалась. К сожалению, тут такие условия в этом году. Как мне сказали люди со стороны, которые в этом разбираются, сегодня повылезло, что во мне копилось долгое время.

Я очень долго подавляла в себе стресс, он рос из-за переноса, дождей, отсутствия тренировок. Из-за всего этого хаоса произошёл взрыв, я не спала практически всю ночь, ощущение, что организм дал сбой. Конечном приятно выиграть в паре, но надо разбираться, что делать дальше, чтобы хоть как-то восстановиться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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