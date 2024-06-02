Потапова — о поражении от Свёнтек: сегодня произошёл взрыв, организм дал сбой

Россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA) прокомментировала разгромное поражение от первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу представительницы Польши.
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«На самом деле было абсолютно ожидаемо. Последние пару дней, к сожалению, я чувствовала себя не очень физически и ментально. Вчера я опять просидела весь день на кортах, не восстановилась и не потренировалась. К сожалению, тут такие условия в этом году. Как мне сказали люди со стороны, которые в этом разбираются, сегодня повылезло, что во мне копилось долгое время.
Я очень долго подавляла в себе стресс, он рос из-за переноса, дождей, отсутствия тренировок. Из-за всего этого хаоса произошёл взрыв, я не спала практически всю ночь, ощущение, что организм дал сбой. Конечном приятно выиграть в паре, но надо разбираться, что делать дальше, чтобы хоть как-то восстановиться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 июня 2024
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