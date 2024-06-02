Потапова — об условиях на «РГ»: топ-10 играет под крышей, мне сказали — иди гуляй

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о сложных условиях для игры на «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 2 июня, она проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 0:6, 0:6.

«С Игой я была не то что не в своей тарелке, начиная с разминки, у меня абсолютный упадок сил. Я не могу это объяснить. Может быть, я заболеваю, пока непонятно, но что-то происходит. Не думаю, что я всё оставила в игре с китаянкой.

Как мы думаем, повлияло много факторов: не тренировалась, вчера не могла подготовиться к матчу. Трудно, когда такие условия. Понятно, что все в равных условиях, но на самом деле это не так. Топ-10 отправляют играть куда-то под крышей. Мне сказали: «Иди гуляй».

Вчера мы провели весь день на кортах, ничего не делали. Уже был четвёртый день, когда ты не понимаешь, пойдёшь играть ли нет. Всё накопилось», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, многие матчи турнира переносились, так как последние дни в Париже шли дожди. При этом на Открытом чемпионате Франции всего два корта с крышей.