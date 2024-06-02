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Алькарас разгромил Оже-Альяссима в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Алькарас разгромил Оже-Альяссима в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала испанец обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады (21-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету канадца ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем раунде испанский теннисист сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 1
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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