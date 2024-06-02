Алькарас разгромил Оже-Альяссима в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала испанец обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады (21-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету канадца ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем раунде испанский теннисист сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.