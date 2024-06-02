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Потапова: Свёнтек сегодня была очень замотивирована из-за наших результатов по юниорам

Потапова: Свёнтек сегодня была очень замотивирована из-за наших результатов по юниорам
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41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова после разгромного поражения на «Ролан Гаррос» от Иги Свёнтек (0:6, 0:6) заявила, что лидера рейтинга WTA мотивировали их совместные результаты по юниорам. Напомним, на юниорском уровне Потапова выиграла у польки все матчи.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Насколько Свёнтек прибавил мотивации тот факт, что ты постоянно обыгрывала по юниорам?
— Я видела, что Свёнтек была очень замотивирована, очень чётко играла по флангам. Наверное, даже если бы я была в лучших кондициях, было бы трудно пока её обыграть. Но что произошло, то произошло.

— Такие поражения прибивают?
— Я в принципе была прибита вчера и сегодня, это ужасное состояние неопределённости. Уже ни есть, ни спать, ничего не можешь. Состояние прибитое, но не могу сказать, что сильно прибита именно из-за поражения. Конечно, обидно, но это урок, что надо ещё больше ограждать себя от таких ситуаций, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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