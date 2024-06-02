Потапова: Свёнтек сегодня была очень замотивирована из-за наших результатов по юниорам

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова после разгромного поражения на «Ролан Гаррос» от Иги Свёнтек (0:6, 0:6) заявила, что лидера рейтинга WTA мотивировали их совместные результаты по юниорам. Напомним, на юниорском уровне Потапова выиграла у польки все матчи.
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— Насколько Свёнтек прибавил мотивации тот факт, что ты постоянно обыгрывала по юниорам?
— Я видела, что Свёнтек была очень замотивирована, очень чётко играла по флангам. Наверное, даже если бы я была в лучших кондициях, было бы трудно пока её обыграть. Но что произошло, то произошло.
— Такие поражения прибивают?
— Я в принципе была прибита вчера и сегодня, это ужасное состояние неопределённости. Уже ни есть, ни спать, ничего не можешь. Состояние прибитое, но не могу сказать, что сильно прибита именно из-за поражения. Конечно, обидно, но это урок, что надо ещё больше ограждать себя от таких ситуаций, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 июня 2024
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