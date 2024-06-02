Алькарас: я становлюсь всё лучше и лучше после каждого матча

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Я становлюсь всё лучше и лучше после каждого матча и каждой тренировки. Для меня главное – верить в себя», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В матче 1/8 финала Алькарас обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады (21-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу представителя Испании. В следующем раунде испанский теннисист сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.