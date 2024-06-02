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Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2024

Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2024
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41-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в ближайшей летней Олимпиаде.

— Планируешь ли играть на Олимпиаде?

— Насколько я знаю, нет чётких ответов на поставленные вопросы. Говорят, что мы поедем, потом — что ещё ничего не решено. Если меня позовут, а я отберусь, то сыграю, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе и с выполнением ряда критериев Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее о своём желании принять участие в Играх-2024 высказывались многие российские теннисисты.

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