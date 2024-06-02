Потапова: в таком состоянии я проиграла бы и девочке, которая впервые взяла ракетку

Россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA) высказалась о своём состоянии в матче с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу представительницы Польши.
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«Считаю, что всё случается тогда, когда должно случиться. Я в это верю, значит, этот матч должен был быть таким. Мне не особо важно, на центральном корте или на 28-м. Без разницы. Вопрос в состоянии. Когда оно такое, я сегодня могла бы проиграть девочке, которая ракетку в первый раз взяла. С этим надо дальше работать», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.
- 2 июня 2024
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