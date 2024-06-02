Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова: в таком состоянии я проиграла бы и девочке, которая впервые взяла ракетку

Потапова: в таком состоянии я проиграла бы и девочке, которая впервые взяла ракетку
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA) высказалась о своём состоянии в матче с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу представительницы Польши.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Считаю, что всё случается тогда, когда должно случиться. Я в это верю, значит, этот матч должен был быть таким. Мне не особо важно, на центральном корте или на 28-м. Без разницы. Вопрос в состоянии. Когда оно такое, я сегодня могла бы проиграть девочке, которая ракетку в первый раз взяла. С этим надо дальше работать», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Материалы по теме
Потапова взяла у Свёнтек лишь 10 очков за 40 минут, получив две «баранки» от 1-й ракетки
Потапова взяла у Свёнтек лишь 10 очков за 40 минут, получив две «баранки» от 1-й ракетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android