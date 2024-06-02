Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер и Наварро уверенно вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Шнайдер и Наварро уверенно вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро смогли пробиться в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда они обыграли бельгийско-тайваньский дуэт Элисе Мертенс и Се Шувэй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 15:20 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Наварро Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время российско-американский дуэт реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 возможных (41%), допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс. Бельгийско-тайваньский дуэт смог реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных (63%), сделал четыре двойные ошибки и не смог выполнить одну подачу навылет.

Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева/Вера Звонарёва.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android