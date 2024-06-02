Шнайдер и Наварро уверенно вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро смогли пробиться в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос».
В матче второго раунда они обыграли бельгийско-тайваньский дуэт Элисе Мертенс и Се Шувэй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время российско-американский дуэт реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 возможных (41%), допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс. Бельгийско-тайваньский дуэт смог реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных (63%), сделал четыре двойные ошибки и не смог выполнить одну подачу навылет.
Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева/Вера Звонарёва.
- 2 июня 2024
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