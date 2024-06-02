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Аванесян и Осорио-Серрано не смогли выйти в третий круг парного разряда «РГ»

Аванесян и Осорио-Серрано не смогли выйти в третий круг парного разряда «РГ»
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в паре с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано не смогли пробиться в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос». Во втором раунде они проиграли японско-китайскому дуэту Эне Сибахару и Синьюй Ван — 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 16:55 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
Э. Аванесян М. Осорио-Серрано
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
3 		7 7 7
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
Э. Сибахара С. Ван

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 31 минуту. Российско-колумбийский дуэт реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 (47%). Японско-китайская пара смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 23 заработанных (35%) Также оба дуэта сделали по три двойные ошибки и не смогли выполнить ни одного эйса.

Далее Эне Сибахару и Синьюй Ван сыграют с победительницами матча между Кори Гауфф/Катержиной Синяковой и чешским дуэтом Колодзьежова/Сискова.

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