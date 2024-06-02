Аванесян и Осорио-Серрано не смогли выйти в третий круг парного разряда «РГ»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в паре с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано не смогли пробиться в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос». Во втором раунде они проиграли японско-китайскому дуэту Эне Сибахару и Синьюй Ван — 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 31 минуту. Российско-колумбийский дуэт реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 (47%). Японско-китайская пара смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 23 заработанных (35%) Также оба дуэта сделали по три двойные ошибки и не смогли выполнить ни одного эйса.

Далее Эне Сибахару и Синьюй Ван сыграют с победительницами матча между Кори Гауфф/Катержиной Синяковой и чешским дуэтом Колодзьежова/Сискова.