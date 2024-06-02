«Один из самых сумасшедших камбэков». Циципас — о победе над Арнальди

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над 35-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Маттео Арнальди в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Это был один из самых сумасшедших моих камбэков. Инициатива весь матч была у него, это очень раздражало, потому что я старался, как мог, но у меня ничего не получалось. Только за счёт духа удалось совершить камбэк. Даже при 3:5 во втором сете чувствовал, что могу вернуться в игру, что у меня есть силы перевернуть этот матч. Брейк при 4:5 принёс самое большое удовольствие в теннисе за долгое время. Я чувствовал, что теперь есть шанс и что трибуны тоже за меня, и это было потрясающе», — сказал Циципас в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.