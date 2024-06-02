Циципас: надеюсь, Алькарас почувствует, что играть против меня не так уж и комфортно

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Да, я знаю соперника. Раньше он говорил, что ему нравится играть против меня. Так что я надеюсь, что на этот раз ему понравится немного меньше. Я надеюсь, что смогу довести его до того состояния, когда он почувствует, что играть против меня не так уж и комфортно. Это моя цель на матч. Я надеюсь, что у меня будут шансы, которые я смогу использовать. Будет потрясающая атмосфера, как сегодня. Это те моменты, которых я жду как теннисист», — сказал Циципас в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.