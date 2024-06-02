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Онс Жабер пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Кори Гауфф

Онс Жабер пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Кори Гауфф
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Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Сегодня, 2 июня, она в двух сетах обыграла Клару Таусон из Дании, занимающую 72-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Клара Таусон
72
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. Тунисская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), допустила три двойные ошибки и выполнила пять эйсов. 21-летняя спортсменка из Дании сделала четыре двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Онс Жабер сыграет с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Счёт их личных встреч — 4-2 в пользу американки (2-1 — на грунтовом покрытии).

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