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«Обожаю такие встречи». Алькарас — о матче с Циципасом

«Обожаю такие встречи». Алькарас — о матче с Циципасом
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом в рамках «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я действительно с нетерпением жду возможности сыграть этот матч. Обожаю такие встречи. В последнее время я видел много матчей Стефаноса. Знаю, что он играет в отличный теннис и сейчас очень уверен в себе. Я думаю, что у меня есть ключ против него. Я постараюсь наносить удары, которые доставят ему неприятности. Я постараюсь показать свои лучшие качества. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и я. Посмотрим, как оно будет», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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