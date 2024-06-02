«Обожаю такие встречи». Алькарас — о матче с Циципасом

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом в рамках «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я действительно с нетерпением жду возможности сыграть этот матч. Обожаю такие встречи. В последнее время я видел много матчей Стефаноса. Знаю, что он играет в отличный теннис и сейчас очень уверен в себе. Я думаю, что у меня есть ключ против него. Я постараюсь наносить удары, которые доставят ему неприятности. Я постараюсь показать свои лучшие качества. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и я. Посмотрим, как оно будет», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.