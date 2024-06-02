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Алькарас: самое сложное — игра против Новака Джоковича на грунте

Алькарас: самое сложное — игра против Новака Джоковича на грунте
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Третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас высказался о потенциальной встрече с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в рамках «Ролан Гаррос» — 2024. По словам испанца, играть с сербом на грунте — одна из сложнейших задач.

«С ним на любой поверхности тяжело, но на грунте он оказывает давление в каждом розыгрыше. От первого до последнего очка приходится играть долгие розыгрыши по семь-девять ударов. В каждом розыгрыше надо выкладываться на 100%. Для него это обычное дело, но для большинства игроков это требует большой затраты сил. Большинству трудно поддерживать такой высокий уровень тенниса и интенсивности. Ментальная часть тоже очень важна.

Помню, в прошлом году не смог закончить матч с ним на 100%, уже после двух сетов уровень энергии упал. Я не мог поддерживать 100%, а для него это нормально. Самое сложное — игра против Новака на грунте», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Алькарас встретится с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

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