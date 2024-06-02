Алькарас ответил на вопрос, играл бы он в миксте с девушкой из тура, как Циципас и Бадоса

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, выступал бы он в миксте с девушкой из тура, как Стефанос Циципас и Паула Бадоса.

«Если бы у меня была девушка в туре и она попросила бы меня сыграть с ней в смешанном разряде, нам бы пришлось взвесить многие вещи», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Бадоса и Циципас получили уайлд-кард на участие в миксте от организаторов «Ролан Гаррос». Ранее Бадоса сообщала в своих социальных сетях, что она и Циципас расстались. В самом посте спортсменка упомянула, что они остались в хороших отношениях и разошлись без конфликтов. С этого заявления прошло меньше месяца, на днях спортсменов заметили за совместным ужином. На данный момент пара снова вместе.