Алькарас выразил недовольство матчами вечернего запуска на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о неудобствах проведения матчей в ночное время.

«Я не люблю вечерний запуск, не из-за болельщиков. Публика на вечерних запусках особенная, но мы так поздно заканчиваем. Пока физио, пресс-конференция, ледяная ванна… Надо сделать много вещей, чтобы восстановиться к следующему матчу. С последним розыгрышем ничего не заканчивается.

Уверен, Новак лёг спать часов в шесть утра, а закончил в три ночи. Тяжело восстанавливаться, когда так поздно ложишься. По мне, так лучше закончить в шесть вечера, вкусно поужинать в хорошем ресторане. Всё лучше, когда рано заканчиваешь. Но вечерние запуски — это реальность, её не изменить. Значит, надо адаптироваться», — сказал Алькарас на пресс-конференции.