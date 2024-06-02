Кудерметова и Бопана уступили на старте микста «РГ», проиграв Самсоновой и Вавассори
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31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с первой ракеткой мира в парном разряде Роханом Бопанной из Индии не смогли пробиться во второй круг микста «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли российско-итальянскому дуэту — 17-й ракетке мира Людмиле Самсоновой и Андреа Вавассори из Италии — 2:6, 2:6.
Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 18:25 МСК
Вероника Кудерметова
Рохан Бопанна
В. Кудерметова Р. Бопанна
Окончен
0 : 2
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Людмила Самсонова
Андреа Вавассори
Л. Самсонова А. Вавассори
Отметим, что спортсмены провели на корте всего 49 минут. Российско-индийский дуэт реализовал один брейк-пойнт из одного (100%) и выполнил два эйса. Российско-итальянская пара смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%) Также оба дуэта сделали по две двойные ошибки.
Далее Людмила Самсонова и Андреа Вавассори сыграют с Се Шувэй и Яном Зелиньским.
Комментарии
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