Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Бопана уступили на старте микста «РГ», проиграв Самсоновой и Вавассори

Кудерметова и Бопана уступили на старте микста «РГ», проиграв Самсоновой и Вавассори
Комментарии

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с первой ракеткой мира в парном разряде Роханом Бопанной из Индии не смогли пробиться во второй круг микста «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли российско-итальянскому дуэту — 17-й ракетке мира Людмиле Самсоновой и Андреа Вавассори из Италии — 2:6, 2:6.

Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 18:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
В. Кудерметова Р. Бопанна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
Л. Самсонова А. Вавассори

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 49 минут. Российско-индийский дуэт реализовал один брейк-пойнт из одного (100%) и выполнил два эйса. Российско-итальянская пара смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%) Также оба дуэта сделали по две двойные ошибки.

Далее Людмила Самсонова и Андреа Вавассори сыграют с Се Шувэй и Яном Зелиньским.

Материалы по теме
Алькарас вышел на Циципаса. Свёнтек разгромила Потапову на «РГ», а Синнер ждёт матча. LIVE
Live
Алькарас вышел на Циципаса. Свёнтек разгромила Потапову на «РГ», а Синнер ждёт матча. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android