Кудерметова и Бопана уступили на старте микста «РГ», проиграв Самсоновой и Вавассори

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с первой ракеткой мира в парном разряде Роханом Бопанной из Индии не смогли пробиться во второй круг микста «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли российско-итальянскому дуэту — 17-й ракетке мира Людмиле Самсоновой и Андреа Вавассори из Италии — 2:6, 2:6.

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 49 минут. Российско-индийский дуэт реализовал один брейк-пойнт из одного (100%) и выполнил два эйса. Российско-итальянская пара смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%) Также оба дуэта сделали по две двойные ошибки.

Далее Людмила Самсонова и Андреа Вавассори сыграют с Се Шувэй и Яном Зелиньским.