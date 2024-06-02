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Видеообзор победы Алькараса над Оже-Альяссимом в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор победы Алькараса над Оже-Альяссимом в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 2 июня, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала испанец обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады (21-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Алькарас — Оже-Альяссим.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

В следующем раунде испанский теннисист сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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