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Звонарёва и Жилле не смогли выйти во второй круг микста на «Ролан Гаррос»

Звонарёва и Жилле не смогли выйти во второй круг микста на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с бельгийцем Сандером Жилле не смогли пробиться во второй круг микста «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли американо-австралийскому дуэту — Николь Меликар-Мартинес и Джону Пирсу — 1:6, 4:6.

Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 18:35 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
В. Звонарёва С. Жилле
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Н. Меликар-Мартинес Д. Пирс

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 53 минуты. Российско-бельгийский дуэт реализовал один брейк-пойнт из двух (50%), выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Американо-австралийская пара смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%), допустила одну двойную ошибку и сделала два эйса.

Напомним, ранее во второй круг микста на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2024 вышел российско-итальянский дуэт Людмила Самсонова и Андреа Вавассори.

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