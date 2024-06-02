Звонарёва и Жилле не смогли выйти во второй круг микста на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с бельгийцем Сандером Жилле не смогли пробиться во второй круг микста «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли американо-австралийскому дуэту — Николь Меликар-Мартинес и Джону Пирсу — 1:6, 4:6.
Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 18:35 МСК
Вера Звонарёва
Сандер Жилле
В. Звонарёва С. Жилле
Окончен
0 : 2
|1
|2
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|6
Николь Меликар-Мартинес
Джон Пирс
Н. Меликар-Мартинес Д. Пирс
Отметим, что спортсмены провели на корте всего 53 минуты. Российско-бельгийский дуэт реализовал один брейк-пойнт из двух (50%), выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Американо-австралийская пара смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%), допустила одну двойную ошибку и сделала два эйса.
Напомним, ранее во второй круг микста на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2024 вышел российско-итальянский дуэт Людмила Самсонова и Андреа Вавассори.
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