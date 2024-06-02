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«Мечта продолжает жить». Циципас — о победе в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

«Мечта продолжает жить». Циципас — о победе в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал мотивационную цитату в своих социальных сетях после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Мечта продолжает жить», — написал Циципас в своих социальных сетях после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Сегодня, 2 июня, в матче 1/8 финала Циципас (9) со счётом 3:6, 7:6, 6:2, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира 23-летнего итальянца Маттео Арнальди. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» греческий теннисист сыграет с третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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