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Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Хуркача

Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Хуркача
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 2 июня, он в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 19:35 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 6 3
7 7 		6 7 7
             
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты. Болгарский теннисист реализовал два брейк-пойнта из восьми (25%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил четыре эйса. Поляк сделал одну двойную ошибку, выполнил 20 подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных (14%).

Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится с победителем матча между второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии и Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP).

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