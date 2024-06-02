Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Хуркача

Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 2 июня, он в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).
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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты. Болгарский теннисист реализовал два брейк-пойнта из восьми (25%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил четыре эйса. Поляк сделал одну двойную ошибку, выполнил 20 подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных (14%).
Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится с победителем матча между второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии и Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP).
- 2 июня 2024
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