«Это неправильно». Жабер — о завершении матча Джоковича в три часа ночи

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса высказалась о позднем завершении матча между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и итальянцем Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP).

«Если бы это был женский матч, он бы рано закончился. Я думаю, это неправильно. Мы в профсоюзе не раз обсуждали, чтобы не начинать матчи так поздно. Но перед Новаком был пятисетовый матч, и он начал поздно, это неправильно. Надеюсь, Новак хорошо сейчас восстанавливается. Мы стараемся продавить более удобное расписание. Но не всегда угадаешь, какие матчи будут долгими. С главными матчами [дня] ещё сложнее. Мне кажется, 20:15 — очень поздно для начала матча», — сказала Жабер на пресс-конференции.

В субботу, 1 июня, Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени).