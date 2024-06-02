«15 лет спустя я сделал это». Димитров — о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. Спортсмен впервые в карьере преодолел отметку 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я всегда хотел попасть во вторую неделю Открытого чемпионата Франции. Это единственный турнир, где я никогда не мог сделать этот дополнительный шаг. Сегодня, 15 лет спустя, я сделал это», — сказал Димитров в интервью на корте.

Сегодня, 2 июня, Димитров в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).

Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится с победителем матча между второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии и Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP).