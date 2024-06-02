«Ты хочешь продолжить с этой дамой?» Хуркач вступил в спор с Димитровым из-за судейства

Сегодня, 2 июня, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3). Во время матча у спортсменов возник спор из-за судейства.

Хуркач. Григор, ты же хочешь внести изменения? Или ты хочешь продолжить с этой дамой?

Димитров. Что ты хочешь сделать?

Хуркач. Я имею в виду, хочешь ли ты продолжить матч с этой дамой, или ты в порядке и хочешь поменять её. Вот что я говорю, решать вам.

Димитров. Честно говоря, делайте всё, что хотите.

Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится с победителем матча между второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии и Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP).