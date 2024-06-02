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Алькарас — второй после Джоковича теннисист, выходящий в 1/8 финала «РГ» три года подряд

Алькарас — второй после Джоковича теннисист, выходящий в 1/8 финала «РГ» три года подряд
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в стадию четвертьфинала «Ролан Гаррос» три года подряд, после результатов нынешней первой ракетки мира Новака Джоковича, показанных в период с 2006 по 2008 год.

Напомним, сегодня, 2 июня, в матче 1/8 финала испанец обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады (21-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. В следующем раунде Алькарас сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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