Жабер — о матче с Гауфф: уверена, что между нами будет отличная битва

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса высказалась о предстоящем матче с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Я люблю Коко. Мне нравится, как она играет, мне нравится, как она общается. Думаю, что она очень зрелый человек для своего возраста, к тому же она удивительная. Определённо, я знаю, что этот матч будет непростым, она отличный боец на корте, поэтому я надеюсь хорошо сыграть. Знаю, что я тоже на это способна. Знаю, что могу доставить ей неудобства. Я уверена, что между нами будет отличная битва», — сказала Жабер на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.