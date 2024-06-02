Жабер — о шансах на титул «Ролан Гаррос»: я извлекла все уроки из прошлого

Девятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер оценила свою форму в преддверии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором она встретится с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.

«Физически я чувствую себя очень хорошо. К счастью, у меня было время подготовиться. В прошлом году я получила травму, и у меня не было времени на восстановление. Сейчас у меня огромное желание играть,. У меня есть воля быть сильной, и вот я здесь. Я точно знаю, что я более зрелая, чем в прошлом году. У меня стало больше опыта. Я буду по-другому готовиться к четвертьфиналу. Я извлекла все уроки из прошлого», — сказала Жабер на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.