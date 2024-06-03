Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», по ходу матча проигрывая сет и брейк
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, он в четырёх сетах обыграл Корентена Муте из Франции, занимающего 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 21:30 МСК
79
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 3
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|3
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|3
|2
|1
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|6
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту. Итальянский теннисист реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 (54%), допустил пять двойных ошибок и выполнил пять эйсов. Француз сделал две двойные ошибки, выполнил одну подачу навылет и смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%).
Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Янник Синнер сразится с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача.
Комментарии
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