Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», по ходу матча проигрывая сет и брейк

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, он в четырёх сетах обыграл Корентена Муте из Франции, занимающего 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту. Итальянский теннисист реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 (54%), допустил пять двойных ошибок и выполнил пять эйсов. Француз сделал две двойные ошибки, выполнил одну подачу навылет и смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%).

Напомним, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Янник Синнер сразится с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача.