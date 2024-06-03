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«Даже не заметил, что у меня кровь». Димитров — о последствиях броска за мячом

«Даже не заметил, что у меня кровь». Димитров — о последствиях броска за мячом
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Спортсмен ценой повреждения бросился за мячом в одном из розыгрышей.

«Сначала я даже не заметил, что у меня кровь. Есть небольшие раны, но ничего страшного. Это не помешает мне в следующем матче. Я даже не понял, в каком моменте это произошло. Видимо, это последствие того, что я старался бороться за каждый мяч до конца. Счастлив, что смог добиться тут лучшего результата. До этого что-то постоянно мешало, а сейчас сработало», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Сегодня, 2 июня, Димитров в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3). В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится со второй ракеткой мира Янником Синнером.

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