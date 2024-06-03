Синнер обратился к болельщикам после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Было бы странно, если бы вы все были здесь ради моего матча. Но для меня большое удовольствие играть на этом особом корте. Это всегда честь. Атмосфера была потрясающей», — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 3 июня, он в четырёх сетах обыграл Корентена Муте из Франции, занимающего 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1. В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Синнер сразится с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.