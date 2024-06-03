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Синнер — третий игрок до 23 лет, неоднократно достигавший 1/4 финала ТБШ на трёх покрытиях

Синнер — третий игрок до 23 лет, неоднократно достигавший 1/4 финала ТБШ на трёх покрытиях
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер является третьим игроком с 2000 года, который неоднократно доходил до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» на разных покрытиях до того, как ему исполнилось 23 года. Игроки, которые добились этого достижения раньше, — Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Напомним, сегодня, 3 июня, в матче 1/8 финала итальянец обыграл Корентена Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP) со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. В следующем раунде Синнер сыграет с 10-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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