«День, о котором нужно забыть». Оже-Альяссим — о разгроме в матче с Алькарасом

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024. В 1/8 финала турнира канадец уступил третьей ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу испанца.

«Сегодня день, о котором нужно забыть. Я не могу превратить это во что-то сверхважное. В целом есть прогресс по сравнению с тем, что было год или даже несколько месяцев назад. Я снова хорошо подаю, хорошо бью по мячу, хорошо двигаюсь, не считая сегодняшнего матча. Так что есть положительные моменты. Теперь пришло время восстановиться, а затем продолжать делать то, что у меня получается хорошо.

Больно снова проигрывать ему на этом турнире, тем не менее я всё ещё мотивирован. Если бы я лучше играл, был бы более точен с подачей в первом сете, возможно, я бы мог оказать сопротивление. После того как я почувствовал боль, я играл немного зажато. Я принимаю поражение», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.