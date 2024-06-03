Результаты игрового дня 2 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 2 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 2 июня.

Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) 6:3, 6:7, 6:2, 6:2.

(Греция, 9) 6:3, 6:7, 6:2, 6:2. Феликс Оже-Аллясим (Канада, 21) — Карлос Алькарас (Испания, 3) 3:6, 3:6, 1:6.

(Испания, 3) 3:6, 3:6, 1:6. Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Григор Димитиров (Болгария, 10) 6:7, 4:6, 6:7.

(Болгария, 10) 6:7, 4:6, 6:7. Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2) 6:2, 3:6, 2:6, 1:6.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»