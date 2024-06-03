Алькарас: у меня есть ключи к победе в матче с Циципасом

Третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу предстоящего поединка с представителем Греции Стефаносом Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я очень жду этой встречи. В последнее время я смотрел много матчей с участием Стефаноса. Он показывает отличный теннис и очень уверен в себе. Но я думаю, что у меня есть ключи к победе в этом матче. Я знаю, какую тактику нужно будет применить. Конечно, мне придётся показать свои лучшие качества. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие от игры, как и я», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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