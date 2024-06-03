Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: у меня есть ключи к победе в матче с Циципасом

Алькарас: у меня есть ключи к победе в матче с Циципасом
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу предстоящего поединка с представителем Греции Стефаносом Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я очень жду этой встречи. В последнее время я смотрел много матчей с участием Стефаноса. Он показывает отличный теннис и очень уверен в себе. Но я думаю, что у меня есть ключи к победе в этом матче. Я знаю, какую тактику нужно будет применить. Конечно, мне придётся показать свои лучшие качества. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие от игры, как и я», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Материалы по теме
Синнер пробился в четвертьфинал «РГ»! А Свёнтек разгромила Потапову. LIVE!
Live
Синнер пробился в четвертьфинал «РГ»! А Свёнтек разгромила Потапову. LIVE!

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android