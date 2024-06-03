Результаты игрового дня 2 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

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Вчера, 2 июня, завершился восьмой игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». Четвёртый круг. Женщины. 2 июня:

Маркета Вондроушова (Чехия) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 6:2;

Ига Свёнтек (Польша) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:0;

Кори Гауфф (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:2;

Онс Жабер (Тунис) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4.

«Ролан Гаррос» — 2024 среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составляет рекордные € 53,5 млн.