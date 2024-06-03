«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 3 июня

В понедельник, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день в мужском одиночном разряде пройдут матчи четвёртого круга (1/8 финала). На корт выйдут сразу четыре представителя топ-10 мирового рейтинга: Новак Джокович, Даниил Медведев, Каспер Рууд и Александр Зверев.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 3 июня

Мужчины. Четвёртый круг. Примерное время начала матчей (мск):

13:30. Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5)

17:00. Новак Джокович (Сербия, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 27)

17:00. Тейлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7)

21:15. Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).