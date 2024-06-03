Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 3 июня

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 3 июня
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день в женском одиночном разряде пройдут матчи 1/8 финала.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 3 июня
Женщины. 1/8 финала. Примерное время начала матчей (мск):

  • 12:00. Элина Аванесян (70-я ракетка мира, Россия) — Ясмине Паолини (15, Италия);
  • 12:00. Элина Свитолина (19, Украина) — Елена Рыбакина (4, Казахстан);
  • 13:30. Эмма Наварро (24, США) — Арина Соболенко (2, Беларусь);
  • 15:30. Варвара Грачёва (88, Франция) — Мирра Андреева (38, Россия).

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android