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Элина Аванесян — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Элина Аванесян — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча четвёртого круга женской части турнира встретятся российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян и итальянка Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Италии.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:00 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Это первая встреча Элины Аванесян и Ясмине Паолини на турнирах уровня WTA.

Напомним, 1 июня россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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