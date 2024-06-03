Элина Аванесян — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча четвёртого круга женской части турнира встретятся российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян и итальянка Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Италии.
|1
|2
|3
|
|
Это первая встреча Элины Аванесян и Ясмине Паолини на турнирах уровня WTA.
Напомним, 1 июня россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6).
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 3 июня 2024
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
04:28
-
03:15
-
01:27
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:18
- 2 июня 2024
-
23:56
-
23:46
-
23:06
-
22:59
-
22:53
-
22:34
-
22:32
-
21:55
-
21:46
-
21:46
-
21:15
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
19:59
-
19:46
-
19:38