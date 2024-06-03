Медведев — де Минор: во сколько начало, где смотреть матч четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 состоится матч четвёртого круга, в котором сыграют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (11-й в рейтинге ATP). Встреча спортсменов пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 13:30 мск.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.