«Это было замечательное приключение». Муте — о вылете с «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Корентен Муте, занимающий 79-е место в рейтинге ATP, прокомментировал поражение от второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос».

«Я вышел на корт, веря в себя, убеждённый, что могу победить. Я не смог сделать ничего лучше. Это будет в следующий раз. В любом случае было очень приятно играть на таких больших кортах на «Ролан Гаррос».

Я обыграл несколько хороших игроков, провёл несколько хороших матчей, выдержал физическую нагрузку и хорошо сконцентрировался. Я не получил ни одного предупреждения за четыре матча, что случается нечасто! Есть много хороших моментов. Счастлив, что мне удалось изменить представление людей обо мне, ведь они знают нас только на корте. Я очень много работаю вместе со своей командой. Это было замечательное, но сложное приключение», — приводит слова Муте RMCsport.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, Янник Синнер обыграл Корентена Муте со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1. В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Янник Синнер сразится с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача.