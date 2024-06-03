Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Эмма Наварро — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Эмма Наварро из США (24-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между белорусской и американской теннисистками.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Соболенко и Наварро провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В марте этого года в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) победу одержала американская теннисистка — 6:3, 3:6, 6:2.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ
Истории
Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android