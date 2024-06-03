Эмма Наварро — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 встретятся белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и Эмма Наварро из США (24-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между белорусской и американской теннисистками.

Соболенко и Наварро провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В марте этого года в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) победу одержала американская теннисистка — 6:3, 3:6, 6:2.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.