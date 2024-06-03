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«Он один из величайших». Димитров — о позднем завершении матча Джоковича

«Он один из величайших». Димитров — о позднем завершении матча Джоковича
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился мнением о матче первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024, где серб обыграл Лоренцо Музетти. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени).

«Ему удаётся найти способ приспособиться к любым обстоятельствам. Он один из величайших спортсменов, которых когда-либо видел теннисный мир. Должен признаться, что я лёг спать очень поздно, между часом и двумя. Когда я увидел, что произошло в пятом сете, я не мог в это поверить. Он тот теннисист, который смог найти решения для всех возможных сценариев, соперников и изменений в теннисе», — сказал Димитров на пресс-конференции.

В воскресенье, 2 июня, Димитров в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3). В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сразится со второй ракеткой мира Янником Синнером.

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