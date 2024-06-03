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М. Андреева — Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

М. Андреева — Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч 4-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 состоится матч четвёртого круга, в котором сыграют 38-я ракетка мира Мирра Андреева и бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва (88-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 15:30 мск.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 15:30 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее Мирра Андреева и Варвара Грачёва ни разу не встречались на турнирах уровня WTA.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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