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«Не дать ему играть комфортно». Циципас — о целях на игру с Алькарасом

«Не дать ему играть комфортно». Циципас — о целях на игру с Алькарасом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о предстоящем матче с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Моя цель — не дать ему играть комфортно, найти способ беспокоить его и провести отличный поединок. Он один из лучших в мире, но я знаю, что у меня будут шансы, потому что я уверен в себе и показываю отличный теннис. Я очень мотивирован, чтобы показать всем, что я способен победить его. После того как я сыграл с ним пять раз, я думаю, что понимаю, что он делает лучше меня и какую тактику я должен применить. Он очень хорошо регулирует свою позицию на корте и обычно заставляет меня выполнять дроп-шоты, так что мне придётся быть очень внимательным к этому и действовать очень агрессивно, чтобы навязать свой стиль», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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