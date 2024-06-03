«Не дать ему играть комфортно». Циципас — о целях на игру с Алькарасом

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о предстоящем матче с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Моя цель — не дать ему играть комфортно, найти способ беспокоить его и провести отличный поединок. Он один из лучших в мире, но я знаю, что у меня будут шансы, потому что я уверен в себе и показываю отличный теннис. Я очень мотивирован, чтобы показать всем, что я способен победить его. После того как я сыграл с ним пять раз, я думаю, что понимаю, что он делает лучше меня и какую тактику я должен применить. Он очень хорошо регулирует свою позицию на корте и обычно заставляет меня выполнять дроп-шоты, так что мне придётся быть очень внимательным к этому и действовать очень агрессивно, чтобы навязать свой стиль», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.