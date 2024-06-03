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«Надаль сказал, что появляется великий теннисист». Циципас — о прогрессе Алькараса

«Надаль сказал, что появляется великий теннисист». Циципас — о прогрессе Алькараса
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как воспринял прогресс третьей ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Впервые я услышал о нём на Кубке Лэйвера — 2019, потому что Надаль сказал нам, что появляется великий испанский теннисист, который скоро совершит скачок. Он назвал нам его имя, на тот момент он даже не входил в топ-300 рейтинга. С тех пор я следил за его развитием, и в последующие годы он оправдывал ожидания», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024. Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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